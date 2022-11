Seriveneta viaggia spedita verso il futuro della serigrafia

Seriveneta, prosegue spedito il percorso dell’azienda nel futuro della serigrafia

Il settore della serigrafia è decisamente cambiato negli ultimi anni e non accenna a modificare il ritmo della sua evoluzione. Molte aziende del settore continuano ad agire attraverso l’utilizzo di tecnologie tradizionali, ma le innovazioni sono sempre più frequenti e rendono le aziende sempre più all’avanguardia e al passo con i tempi.

Una di queste aziende è Seriveneta, di proprietà dei fratelli Rolle, che opera in Veneto dal 1994, in particolare nella zona di Padova. Fondata da Ermanno Rolle, padre di Dario e Andrea, e da Roberta Micale, Seriveneta è attiva nell’etichettatura di prodotti chimici e presidi medico-chirurgici, oltre che nel settore della stampa a supporto della produzione industriale. Seriveneta opera anche nel campo dei prodotti elettromeccanici, un settore particolarmente complesso in termini di normative di sicurezza e della segnalazione dei pericoli.

Seriveneta, l’impegno verso il futuro

Fondata da Ermanno Rolle, Seriveneta è oggi gestita dai figli Andrea e Dario e opera principalmente nel mercato veneto, con l’obiettivo di espandersi a livello nazionale. Come riportato dall’articolo pubblicato dalla testata PMI.it, Seriveneta è specializzata nella stampa di etichette e tastiere per schede elettroniche, garantendo ai clienti la massima personalizzazione dei prodotti, nonché la gestione in toto del processo produttivo che garantisce soluzioni di ristampa innovative e personalizzate sulle esigenze del cliente.

Seriveneta si occupa della fase di progettazione e di design del prodotto, offrendo diverse possibilità che vanno dalla serigrafia alla stampa digitale. Con un parco macchine composto da plotter per stampa digitale, plotter da taglio, fustellatrici industriali e due linee serigrafiche, Seriveneta si caratterizza per la sua elevata flessibilità nel rispondere alle richieste speciali dei clienti. Partita dalla produzione di frontalini e tastiere per schede elettroniche, l’azienda gestita da Andrea e Dario Rolle opera oggi nel campo della stampa digitale di alta qualità, garantendo anche la produzione nel minor tempo possibile necessario alla stampa.

Seriveneta, da Ermanno a Dario e Andrea: una storia di famiglia

Come anticipato, Seriveneta è ora gestita dai figli di Ermanno, Dario e Andrea Rolle. Andrea ha iniziato a lavorare con il padre nel 2000, organizzando la produzione in modo da gestire in maniera più flessibile ed efficace le variazioni di domanda da parte dei clienti. Quattro anni dopo, Dario entra in azienda, assumendo la carica di responsabile amministrativo di Seriveneta, durante la quale, già dopo un anno, inizia a progettare un nuovo sistema gestionale sviluppato in Filemaker.

Nel 2011, Dario e Andrea diventano soci di Seriveneta, assumendo il controllo dell’azienda e riuscendo in breve tempo ad aumentare il fatturato di circa il 30%. Nel 2011 e 2012 Seriveneta ha inoltre acquisito uno dei suoi clienti più importanti, Micronova Srl, acquistando anche nuove macchine serigrafiche ATMA e un Forno UV, garantendo così all’azienda un raddoppio della produttività di stampa.

Con questi risultati, Dario e Andrea spingono Seriveneta ad un ampliamento dell’offerta aziendale, acquistando nuovi plotter e sviluppando nuovi telai serigrafici, riducendo l’ingombro delle vecchie attrezzature e velocizzando la preparazione delle matrici di stampa. La pandemia non ha impattato in modo decisivo sull’attività dell’azienda: nel 2020 Seriveneta ha annunciato l’acquisto di una Swiss Qprint Impala, una nuova macchina da stampa digitale che permette di stampare in alta qualità e ad alta velocità, potendo così stampare in digitale articoli che prima venivano realizzati solo in serigrafia.

Nel 2021 Seriveneta ha dato il via ad un aumento di capitale per garantire solidità e investimenti, non ultimo una sede produttiva più grande per affrontare le sfide del futuro. Proprio per affrontare tali sfide, nelle intenzioni di Andrea e Dario per Seriveneta si prefigura la trasformazione in Srl, nonché l’adozione delle misure necessarie per rispondere alle indicazioni di Agenda 2030, il nuovo quadro di riferimento globale promosso per rispondere alle sfide di sostenibilità che gli ultimi anni ci stanno ponendo davanti, proiettando così quella che è nata come una storia di famiglia verso un futuro nazionale e, possibilmente, anche internazionale.