Sentix: il morale degli investitori dell’Eurozona scende inaspettatamente a maggio

Il morale degli investitori nell’area dell’euro ha subito un sorprendente calo a maggio, con le ostinate preoccupazioni per l’inflazione e l’energia che hanno compromesso le aspettative di una ripresa primaverile, secondo un sondaggio condotto lunedì.

L’indice Sentix per la zona euro è sceso a -13,1 punti a maggio da -8,7 ad aprile. Gli analisti intervistati da Reuters avevano previsto un aumento a -8,0 questo mese.

In particolare, l’indice sulle aspettative ha subito un crollo, scendendo a -19,0 a maggio da -13,0 ad aprile, il livello più basso dal dicembre 2022, “spazzando via tutte le speranze di una ripresa economica dopo lo scoppio della guerra in Ucraina”, ha detto Sentix.