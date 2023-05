Binance: sospesi i prelievi di Bitcoin

Domenica e lunedì, Binance ha bloccato i prelievi di bitcoin affermando che c’era un eccesso di transazioni in sospeso perché non aveva offerto ai cosiddetti minatori una ricompensa abbastanza alta per registrare le transazioni sulla blockchain.

L’interruzione ha spinto il bitcoin al ribasso, anche se le perdite sono state marginali, con la criptovaluta in calo di circa l’1% a 28.162 dollari, il minimo da quasi una settimana. Secondo il sito di analisi CoinMarketCap, il volume di scambi di ventiquattro ore su Binance è stato pari a 6,9 miliardi di dollari, più di otto volte la sede più grande, Coinbase.