Se Donald Trump tornasse alla Casa Bianca, aggraverebbe i deficit e il mercato obbligazionario soffrirebbe più di quanto accadrebbe in un secondo mandato di Joe Biden, ha dichiarato in un’intervista al Financial Times il veterano investitore obbligazionario e fondatore di Pimco, Bill Gross.

Gross, Trump lo scenario peggiore per i mercati

In un’intervista rilasciata al FT, Gross ha riconosciuto che anche Biden ha causato un’esplosione del debito degli Stati Uniti con un deficit salito al 8,8% del Pil nel 2023 dal 4,1% nel 2022. Tuttavia, secondo il Re dei Bond, l’ex presidente Trump potrebbe causare più problemi per i mercati rispetto a Biden. “Trump è il candidato più pessimista semplicemente perché il suo programma elettorale promuove continui tagli delle imposte, in altre parole politiche fiscali costose”, ha detto Gross al FT, aggiungendo in seguito “L’elezione di Trump sarebbe più destabilizzante per i mercati”.

Trump ha promesso di rendere permanenti i suoi tagli fiscali del 2017, mentre Biden ha detto che lascerebbe scadere i tagli ma non farebbe aumentare le tasse per gli americani che guadagnano meno di 400.000 dollari all’anno.

Le ultime mosse della Federal Reserve, che ha deciso di mantenere i tassi nel range 5,25%-5,5% per più tempo del previsto ed ha intrapreso una riduzione del proprio bilancio, hanno pesato sui prezzi e la performance dei bond. L’Ufficio di bilancio del Congresso ha previsto un deficit di 1,6 trilioni di dollari nell’anno fiscale 2024.

“Il deficit è il problema, un aumento di 2 trilioni di dollari (annui) nell’offerta, metterà sotto pressione il mercato”, ha commentato Gross.

L’investitore inoltre ha una view ribassista anche sul mercato azionario, consigliando gli investitori di “temperare le loro aspettative” e non assumere che l’S&P 500 continuerà a rendere il 24% come ha fatto l’anno scorso.

Il debito USA fonte di preoccupazione per gli investitori

La crescita del debito e del deficit degli Stati Uniti che peggiora ha sollevato delle preoccupazioni per più investitori a Wall Street. A marzo, il CEO di BlackRock, Larry Fink ha lanciato l’allarme, unendosi al CEO di JPMorgan, Jamie Dimon e al CEO di Bank of America, Brian Moynihan. Mentre il mese scorso, Ken Griffin di Citadel ha detto che gli Stati Uniti stanno agendo “in modo irresponsabile” con il debito nazionale.

Anche il Segretario al Tesoro, Janet Yellen ha dichiarato venerdì scorso che i tassi più alti della Fed nel lungo termine renderanno più difficile mantenere sotto controllo il deficit e le spese per il debito pubblico degli Stati Uniti.

Mercati al confronto sotto la presidenza di Biden e di Trump

Nel periodo della presidenza di Joe Biden, l’indice principale USA, l’S&P 500 ha registrato una crescita di circa il 39,64% dal suo insediamento, con un rendimento annuale del 10,50%. Mentre sotto la presidenza Trump, l’indice S&P 500 è cresciuto del 30,56% con un rendimento annualizzato dell’8,31%. Anche il Dow Jones ha performato meglio sotto Biden con una crescita del 26% e un rendimento annuale del 7,2% rispetto al +23,9% di crescita sotto Trump. Il Nasdaq Composite è l’unico indice che ha performato meglio sotto Trump, registrando una crescita del 68,3% rispetto al +28,8% sotto Biden.