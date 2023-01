Sciuker Frames: lancia progetto SCK Finestre Store, target di fatturato annuo di 200 mln

Sciuker Frames ha costituito “SCK Force”, società controllata al 100% a cui ha assegnato il compito di accentrare tutte le attività commerciali e di marketing del nuovo e ambizioso progetto degli SCK Finestre Store.

Il progetto prevede una radicale trasformazione dei punti vendita in showroom monobrand specializzati nella vendita di infissi e schermature solari dal design made in Italy e nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica.

Come previsto nell’ambito dell’Update del Piano Industriale 2022-2024, in due anni saranno investiti oltre 20 milioni di Euro per trasformare i migliori 400 rivenditori italiani in SCK Finestre Store; ad essi è attribuito un target di fatturato annuo pari a 200 milioni diviso tra i prodotti Sciuker Frames, GC Infissi e Teknika.

I nuovi SCK Finestre Store presidieranno l’intero territorio nazionale con una distribuzione progettata in base alla concentrazione della popolazione, l’età media degli immobili ed il PIL.