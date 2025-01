Scalable Capital presenta il proprio World ETF sviluppato insieme a DWS e MSCI

Scalable Capital lancia il World ETF, il proprio ETF azionario sviluppato insieme a DWS e MSCI per ripensare gli investimenti globali. Il nuovo prodotto è il primo nel suo genere e sfrutta una indicizzazione intelligente e una replica ibrida per ottenere una struttura ottimale che copre tutti i Paesi e le regioni del mondo con la massima efficienza. La commissione totale annua (TER) è azzerata fino al 10 dicembre 2025.

Le caratteristiche principali

Scalable Capital, la prima piattaforma digitale di investimento in Germania, lancia “Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF” (ISIN: LU2903252349), il proprio ETF azionario globale. Scalable Capital ha collaborato con l’asset manager DWS, uno dei maggiori emittenti di ETF attraverso il brand Xtrackers, nella costruzione e replica del portafoglio del nuovo ETF. L’indice di riferimento è l’All Country World (AC World o ACWI) di MSCI, fornitore di strumenti e servizi di supporto nell’ambito delle decisioni mission-critical per la comunità degli investitori globali.

Il nuovo ETF è il primo nel suo genere. Sfrutta una indicizzazione intelligente e una replica ibrida per ottenere una struttura ottimale che copre tutti i Paesi e le regioni del mondo con la massima efficienza. Inoltre, il Total Expense Ratio (TER) del fondo è azzerato fino al 10 dicembre 2025.

Alessandro Saldutti, Country Manager per l’Italia di Scalable Capital, ha dichiarato:

“Scalable Capital è nata per semplificare gli investimenti e offrire competenze di alto livello, prima con Scalable Wealth, la nostra gestione patrimoniale digitale, e successivamente attraverso Scalable Broker, che già oggi offre una delle più ampie selezioni di ETF in Italia. Con il lancio del nostro World ETF, facciamo un ulteriore passo avanti: offriamo agli investitori retail un’esposizione globale, ampia ed efficiente in termini di costi, progettata per massimizzare i rendimenti della loro strategia. Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso: mettere chiunque, indipendentemente dall’esperienza, nelle condizioni di costruire il proprio futuro finanziario in modo intelligente e conveniente”.

Le caratteristiche uniche del World ETF

Indicizzazione intelligente e replica “ibrida”. Per la prima volta la combinazione di due metodi di replica è disponibile in un unico ETF azionario, sviluppato congiuntamente da Scalable Capital e DWS Xtrackers. Finora gli investitori dovevano scegliere tra la replica fisica e quella sintetica. A seconda dei titoli sottostanti, ogni metodo ha i suoi vantaggi. La performance degli indici azionari europei viene replicata direttamente (fisicamente) attraverso l’acquisto dei rispettivi titoli. Mentre, per la performance degli indici azionari statunitensi, l’ETF World utilizza una replica indiretta (sintetica) per sfruttarne i vantaggi in termini di efficienza. Questo modo efficiente ed economico di replicare l’indice MSCI AC World consente di ottenere una performance strutturalmente maggiore rispetto agli ETF fisici tradizionali. In un calcolo simulato, basato su diverse ipotesi, l’ETF World avrebbe sovraperformato gli altri ETF su questo indice dello 0,22% annuo negli ultimi 12 mesi al netto dei costi.

Azioni di tutte le regioni del mondo. L’ETF World replica l’indice MSCI All Country World e offre accesso a oltre 2.600 società di grandi e medie dimensioni di 23 mercati consolidati e 24 mercati emergenti a livello globale in un unico prodotto. Ciò si traduce in una diversificazione più ampia rispetto al normale indice MSCI World, che non include i mercati emergenti in rapida crescita.

Investimento globale economicamente vantaggioso. Per il primo anno dopo il lancio, il Total Expense Ratio (TER) del World ETF sarà completamente azzerato. Non vengono addebitate né commissioni anticipate né commissioni di performance. In seguito, con un TER regolare dello 0,17% annuo, lo Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF offre un rendimento strutturalmente superiore al netto dei costi rispetto ad altri ETF che hanno come benchmark lo stesso indice.