Bitwise quota su XETRA un Solana Staking ETP all’avanguardia

Bitwise Asset Management ha annunciato oggi la quotazione su XETRA del Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) che offre l’esposizione alla criptovaluta nativa di Solana, SOL, attraverso uno strumento di qualità istituzionale.

Bitwise ha progettato BSOL (ISIN DE000A4A59D2) per essere accessibile sia agli investitori retail sia agli istituzionali, attraverso i mercati regolamentati e piattaforme come è il caso di Directa SIM. L’ETP è dotato di un meccanismo di staking innovativo, ideato per offrire ricompense significativamente superiori rispetto agli altri ETP di staking su Solana.

Solana, una piattaforma blockchain proof-of-stake all’avanguardia lanciata nel 2020, si è rapidamente affermata come leader nel settore blockchain. La sua criptovaluta nativa, SOL, è salita al rango delle 5 criptovalute più grandi a livello globale, trainata dalla sua velocità e scalabilità senza pari. A differenza dei concorrenti, come è il caso di Ethereum, Solana utilizza un’architettura unica che separa il codice dai dati, garantendo così un framework snello ed efficiente. Questo design non solo supporta un’ampia gamma di applicazioni decentralizzate, ma ha anche reso Solana una scelta di punta per gli smart contract e i token non fungibili (NFT).

BSOL è un ETP a replica fisica, quotato in Germania, progettato per offrire i più alti rendimenti di staking, il minor costo totale di proprietà e prestazioni superiori rispetto ad altri prodotti di staking su Solana attualmente sul mercato. Essendo l’unico Solana Staking ETP a essere indicizzato a un indice di staking – il “Compass Solana Total Return Monthly Index” – fornisce agli investitori un quadro chiaro e trasparente per la valutazione delle prestazioni. Con la sua quotazione principale su Deutsche Börse XETRA, gli investitori europei possono accedere a uno strumento di investimento a basso costo, liquido e trasparente per l’esposizione a SOL in staking.

“In Bitwise continuiamo ad ampliare la nostra gamma di prodotti per offrire agli investitori l’accesso alle opportunità nel settore crypto attraverso veicoli di alta qualità di cui possono fidarsi. Solana è uno degli asset digitali emergenti più promettenti nel settore e siamo entusiasti di lanciare BSOL, il terzo ETP di staking che abbiamo quotato quest’anno, dopo gli ETP di staking su Ethereum e Aptos, rispettivamente a febbraio e novembre”, ha dichiarato Hunter Horsley, CEO e Co-Fondatore di Bitwise.

Quando i titolari di token mettono in staking i propri token per convalidare le transazioni su una rete blockchain proof-of-stake (PoS) come Solana, contribuiscono alla sicurezza della blockchain e ricevono token aggiuntivi come ricompensa. Lo staking è simile al guadagno di dividendi, anche se solo quei partecipanti che delegano attivamente il proprio SOL ai validatori sono idonei a ricevere ricompense. Per maggiori informazioni, consulta la guida allo staking degli asset digitali di Bitwise.

Bitwise ha registrato una crescita significativa nel 2024. Recentemente ha superato i 12 miliardi di dollari di AuM. Il lancio di BSOL rappresenta il secondo prodotto introdotto in Europa dopo l’acquisizione di ETC Group, leader nel digital asset management, avvenuta ad agosto. L’offerta europea di Bitwise include l’ETP su Bitcoin a replica fisica più liquido in Europa (BTCE) lanciato nel 2020, l’ETP su Bitcoin con il costo più basso sul mercato (20pbs annui) noto come Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1) e il Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32), che ha debuttato all’inizio di quest’anno e sta crescendo rapidamente.

L’azienda è ora concentrata sul completamento del rebranding del suo portafoglio di ETP crypto europei che verrà completata nei prossimi mesi e sull’espansione della sua piattaforma europea. Parallelamente, Bitwise continuerà a sviluppare e offrire prodotti innovativi di livello istituzionale per gli investitori europei, di cui BSOL ne è un esempio.

Dati chiave del prodotto: