GraniteShares: gli ETP a leva sui singoli titoli hanno generato rendimenti superiori al +2700% nel 2024

Investire in ETP a leva sui singoli titoli ha offerto la possibilità di ottenere rendimenti annuali superiori al +2700% lo scorso anno, secondo i dati (al 31 dicembre 2024) di GraniteShares, emittente globale di Exchange Traded Products (ETP) con oltre 9 miliardi di dollari in gestione.

I titoli tecnologici e dell’intelligenza artificiale hanno guidato la classifica, con la società di software Palantir Technologies che ha generato per gli investitori un rendimento del +2715,94% grazie alla leva giornaliera 3x offerta dall’ETP. Anche l’ETP 3x long sul produttore di chip Nvidia ha ottenuto risultati notevoli, con un rendimento del 688,72% nel 2024. Il resto della top cinque è composto dai prodotti 3x long su Spotify e Netflix, con Barclays Bank (quotata nel Regno Unito) che ha anch’essa registrato rendimenti importanti.

GraniteShares prevede che le grandi aziende tecnologiche e le cosiddette “Magnificent Seven”, che hanno guidato la performance del mercato nel 2024, continueranno a performare bene nell’anno a venire, con le azioni statunitensi che raggiungeranno nuovi massimi nel 2025. Secondo GraniteShares, ci sono diversi fattori che potrebbero sostenere la continua crescita dell’azionario statunitense quest’anno. Tra questi, un potenziale aumento della liquidità nel mercato, un basso rischio di recessione negli Stati Uniti, un mercato del lavoro solido, una spesa personale robusta e la dirompente rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

La tabella seguente mostra la top 5 degli ETP di GraniteShares con la migliore performance nel 2024:

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha dichiarato:

“Durante il 2024 abbiamo visto crescere considerevolmente l’interesse del mercato per i nostri ETP a leva. Sempre più investitori hanno infatti compreso il potenziale di ottenere rendimenti più elevati, grazie all’effetto leva, da settori come l’intelligenza artificiale, la tecnologia e le criptovalute. I nostri prodotti permettono infatti a investitori sofisticati e trader di assumere posizioni a leva long e short su singoli titoli, per sfruttare opportunità tattiche e anche trarre profitto da eventuali cali. I nostri ETP, avendo leva giornaliera, sono progettati per orizzonti di investimento di breve termine, ma possono essere mantenuti con profitto anche per periodi più lunghi, dove, in presenza di un trend ben definito, l’effetto compounding della leva giornaliera può risultare vantaggioso per l’investitore.”