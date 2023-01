SAP annuncia maxi licenziamento di 3.000 dipendenti (2,5% della forza lavoro)

Proseguono i licenziamenti nel settore tecnologico. L’ultimo gigante ad annunciarli è SAP, multinazionale con sede in Germania tra i leader al mondo nel settore delle soluzioni informatiche per le aziende, che oggi ha annunciato di tagliare fino a 3.000 posti di lavoro, circa il 2,5% della sua forza lavoro.

Come ha dichiarato il Ceo di SAP, Christian Klein, “intendiamo effettuare una ristrutturazione molto mirata in aree selezionate dell’azienda”. “Stiamo concentrando ulteriormente il nostro portafoglio nelle aree in cui siamo più forti per continuare la nostra crescita accelerata”, commenta Klein.

L’annuncio del maxi licenziamento è arrivato dopo che la società ha riportato i risultati positivi del quarto trimestre.

“Per l’intero anno, abbiamo rispettato le nostre linee guida su tutta la linea con un aumento dei ricavi del cloud del 24%, in aumento di cinque punti percentuali rispetto al 2021”. “Le entrate del cloud stanno accelerando ancora una volta e crescono del 90%. Siamo anche tornati a una crescita positiva dell’utile operativo del 2%”, conclude Klein.

Infine, la società ha anche annunciato che avrebbe valutato la vendita della sua partecipazione nel fornitore di software aziendale americano Qualtrics, che ha acquisito a novembre 2018 per 8 miliardi di dollari.

Intanto, le azioni SAP al momento sono scambiate sulla parità dopo aver subito un calo intraday di oltre il 2% dopo la pubblicazione dell’annuncio.