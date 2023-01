Da Amundi arriva un nuovo ETF climatico esposto sulle obbligazioni corporate in linea con l’Accordo di Parigi

Amundi, primo asset manager europeo, oggi ha annunciato il lancio di un nuovo ETF esposto alle obbligazioni corporate in euro e in linea con gli accordi di Parigi, confermando così l’impegno dell’asset manager ad offrire agli investitori un’ampia e dettagliata gamma di ETF rispettosi del clima.

In particolare, si tratta dell’Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF costruito per replicare l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted, indice concepito per essere in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Come funziona

L’indice replicato dall’ETF fornisce un’esposizione alle obbligazioni societarie investment grade denominate in euro, applica un rigoroso approccio di esclusione ESG alle aziende coinvolte in attività controverse ed è conforme ai criteri degli indici climatici PAB (Paris Aligned Benchmark) dell’Unione Europea, concepiti per essere in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi di ottenere la neutralità carbonica entro il 2050 e limitare l’aumento medio globale della temperatura a 1,5°C.

In tal senso, questo ETF segue una traiettoria di decarbonizzazione del 7% su base annua e integra una riduzione immediata del 50% dell’intensità di carbonio rispetto all’universo investibile. Inoltre, l’indice integra una preferenza per i green bond, sovrappesando dunque le obbligazioni verdi incluse e privilegiando le aziende con esigenze di finanziamento per progetti green.

Nel dettaglio, le spese correnti del nuovo ETF sono pari allo 0,14% e con masse gestite pari a oltre 900 milioni di euro. Ssi tratta dell’ETF più competitivo su questa esposizione e tra i più grandi disponibili sul mercato. Questa nuova esposizione è il risultato di un cambio di indice e di una ridenominazione del Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF, eseguiti l’11 gennaio. Amundi ha la più grande offerta di ETF ESG e climatici disponibile sul mercato con circa 100 ETF UCITS .

“Gli ETF rappresentano strumenti importanti per sostenere la transizione climatica dei portafogli obbligazionari”, commenta Arnaud Llinas, Head of ETF, Indexing & Smart Beta di Amundi. “Con questo nuovo ETF proseguiamo nell’impegno di trasformare la nostra gamma prodotti per fornire agli investitori un’ampia gamma di ETF climatici sia azionari sia obbligazionari.”

Questa iniziativa rientra nel Projet Sociétal del Gruppo Crédit Agricole e nel suo impegno a favore del clima.