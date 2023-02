San Valentino, Assoutenti: caro-prezzi si abbatte su festa degli innamorati

Il caro vita investe San Valentino. Secondo Assoutenti chi vorrà regalare un gioiello alla propria compagna dovrà mettere in conto listini più salati in media del 9,8% rispetto allo scorso anno.

Per acquistare piante o fiori, regali tipici di San Valentino, si spende l’8,1% in più. Per i prodotti di bellezza (creme, profumi, ecc.) i prezzi sono più alti del 7,4%, mentre gli intramontabili cioccolatini costano in media il 5,8% in più (+15,7% i dolciumi). Una cena romantica al ristorante? Costa il 7,5% in più dello scorso anno.

Andrà peggio a chi vorrà regalarsi una vacanza fuori: i voli nazionali sono rincarati del 62,5%, quelli internazionali del 71,3%; un pacchetto vacanza aumenta in media del +8%, gli alberghi del 7,1%. Non va meglio a chi deciderà di organizzare una cena a due in casa – segnala Assoutenti – I prezzi del pesce salgono del 10,2% con punte del 16,8% per quello surgelato, la pasta aumenta del 19%, i condimenti del 15,8%, gli aperitivi alcolici del 10,2%, il vino del 5,6% e la birra dell’11%.

AUMENTI DI SAN VALENTINO

Alimentari:

pasta +19%

salse e condimenti +15,8%

pesci e prodotti ittici +10,2%

pesce surgelato +16,8%

frutti di mare lavorati +14,2%

dolciumi +15,7%

cioccolato +5,8%

piatti pronti +16,8%

bibite analcoliche +14,4%

aperitivi alcolici +10,2%

vini +5,6%

birra +11%

Viaggi:

voli nazionali +62,5%

voli internazionali +71,3%

pacchetti vacanza +8%

alberghi +7,1%

Svago e regali:

gioielleria +9,8%

piante e fiori +8,1%

ristoranti +7,5%

prodotti di bellezza +7,4%

parrucchiere per donna 3,8%

cinema, teatri e concerti +2,3%