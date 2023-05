Salone Risparmio 2023, le parole di Perissinotto (Eurizon)

Nel corso della conferenza di chiusura del Salone del Risparmio 2023 dal titolo “Accompagnare l’investitore…” è intervenuto Saverio Perissinotto AD di Eurizon e Presidente del Comitato per l’Educazione finanziaria di Assogestioni. “Si teme ciò che non si conosce” ha commentato Saverio Perissinotto sul perché della percezione di sfiducia.

“Sicuramente il livello di educazione finanziaria in Italia è migliorabile e c’è un’oggettiva complessità tecnica della finanza. C’è un impegno per migliorare questi aspetti che viene assunto dai diversi attori a livello di istituzioni, operatori dell’industria, associazione, ecc. Se ne parla da molto tempo, ma ora in particolare con il Decreto Capitali l’educazione finanziaria diventa materia di studio e questo è fondamentale. Assogestioni è l’associazione degli asset manager in Italia che sono il più grande centro di competenza sulle tematiche relative alla gestione del risparmio e ai prodotti d’investimento. Con questo ruolo come associazione stiamo avviando un importante progetto per portare le conoscenze finanziarie a disposizione di tutti.”

Ha aggiunto Perissinotto: “La vera ricchezza resta nella cultura, più sei preparato e hai cultura e più riesci ad assumere scelte consapevoli.” Per concludere, “credo che noi come industria dobbiamo dare non solo delle competenze ma anche un processo d’investimento disciplinato per individuare l’orizzonte temporale, il profilo rischio-rendimento e far capire che il tempo è il miglior alleato dell’investitore. È importante non farsi prendere dall’emotività.”