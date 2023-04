Saipem: Eni e CDP depositano lista per il rinnovo del Collegio Sindacale

In vista dell’assemblea degli azionisti di Saipem prevista per il 3 maggio 2023, gli azionisti Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A. hanno depositato nei termini di legge una lista congiunta. La lista, presentata congiuntamente ai sensi del patto parasociale tra i predetti azionisti, la cui partecipazione è complessivamente pari al 44,01% del capitale sociale ordinario della Società, risulta composta da Ottavio De Marco (effettivo), Antonella Fratalocchi (effettivo), Maria Francesca Talamonti (supplente).

Eni e CDP Equity hanno anche proposto di confermare l’attuale compenso annuo lordo spettante al presidente del Collegio sindacale in 70.000 euro e quello spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in 50.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.