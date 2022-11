Saipem: aggiudicati $800 mln di contratti di perforazione offshore. Notizia positiva (analisti)

Saipem si è aggiudicata nuovi contratti di perforazione offshore, tre in Medio Oriente e due in Africa Occidentale, per un valore di 800 milioni di euro al netto dei costi di leasing delle navi utilizzate per i lavori.

Secondo Equita la notizia è positiva, considerando che i contratti migliorano la visibilità della divisione drilling offshore nel 2023-25. Compresi quelli annunciati oggi, dall’inizio del 2022 Saipem si è aggiudicata contratti nel segmento drilling offshore per un valore complessivo di circa 1,6 miliardi di euro.

“Riteniamo che la marginalità dei contratti possa essere almeno in linea con la media della divisione (>30%) in considerazione del tipo di unità impiegate” sostengono gli analisti della SIM secondo cui a stima FY23 per la divisione drilling offshore è pari a Revenues +13.5%, EBITDA margin 31%. In Borsa il titolo Saipem attualmente segna +3,44% a 1,11 euro.