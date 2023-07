Safilo: rinnova licenza eyewear con Juicy Couture

Il Gruppo Safilo e Juicy Couture hanno rinnovato, fino al 31 dicembre 2027, l’accordo globale di licenza per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da vista e da sole per donna e occhiali da vista per bambine e ragazze a marchio Juicy Couture.

“Apprezzato per rappresentare lo stile di vita casual, ma allo stesso tempo alla moda di Los Angeles, Juicy Couture rientra nella nostra strategia di portafoglio in cui trovano spazio marchi a rilevanza locale in mercati chiave come il Nord America, che ha una vasta portata internazionale e un punto di vista unico sul design” – ha dichiarato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.

Safilo è tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor.