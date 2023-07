Exor e Impala: collaborazione nel settore delle rinnovabili

Exor e la società di investimento Impala hanno unito le forze per sviluppare ulteriormente TagEnergy, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e dello stoccaggio energetico fondata nel 2019.

TagEnergy è guidata da un team di proprietari-operatori altamente esperti. Con sede a Lisbona, Portogallo, le operazioni dell’azienda abbracciano l’intera filiera delle energie rinnovabili, che include lo sviluppo, il finanziamento, la costruzione e l’operatività di progetti di energia rinnovabile eolica e solare, oltre a fornire soluzioni di stoccaggio energetico e stabilizzazione della rete.

TagEnergy vanta un ricco portafoglio di progetti che vanno dallo sviluppo alla costruzione, all’operatività in Australia, nel Regno Unito, in Portogallo e in altri paesi europei. L’azienda è in una posizione favorevole per raggiungere 5GW di attività rinnovabili, in costruzione o in funzione, entro il 2027 nei paesi che si sono impegnati a lungo termine a decarbonizzare le loro economie.

Per accelerare la crescita futura di TagEnergy, Impala ed Exor hanno unito le forze in una nuova società di holding congiunta, TagHolding, che diventerà il più grande azionista singolo di TagEnergy.