Saccheria F.lli Franceschetti: Da oggi su EGM

Saccheria F.lli Franceschetti, società attiva in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene, sbarca oggi sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 1.600.500 azioni, di cui 1.441.500 azioni di nuova emissione e 159.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa a Integrae SIM.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a 1,8 milioni (2,0 milioni in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale). Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 1,25 euro per azione.

La capitalizzazione di mercato della Società post-collocamento è pari a 10,9 milioni (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, sarà pari a 11,1 milioni), con un flottante del 16,59% (18,08% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).

Al 31 dicembre 2021 la Società ha registrato ricavi delle vendite pari a 19,3 milioni, realizzati per oltre il 90% in Italia.

L’operazione di quotazione ha la finalità di sostenere il consolidamento della posizione di leadership sul mercato italiano e il processo di internazionalizzazione, anche attraverso operazioni di M&A. Il disegno strategico prevede, inoltre, lo sviluppo dei progetti di sostenibilità.

L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 10.451.000 “Warrant Saccheria Franceschetti 2022- 2025”.