Perrazzelli (Bankitalia), banche colgano opportunità digitale e sostenibilità

“Mantenendo saldi e sviluppando i presidi per il controllo dei rischi, dobbiamo cogliere le opportunità in termini di business e strategie” per le banche “e di inclusione e offerta per la clientela attraverso una crescente digitalizzazione e attenzione al tema della sostenibilità”. Lo afferma la vice dg della Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli nel suo intervento al comitato esecutivo dell’Abi secondo cui “Esg e digitalizzazione richiedono alle banche di adattare i propri modelli di business e strategie alle sfide imposte dalla transizione energetica e digitale, rivedendo i processi di gestione dei rischi”.

“Sebbene tali due tematiche possano sembrare distinte, in realtà sono fortemente interconnesse” ha aggiunto sottolineando che, come emerso anche da una recente indagine dell’istituto centrale, “la difficoltà nel reperire dati robusti e affidabili rappresenta il maggiore ostacolo alla definizione di un adeguato sistema di governo che consenta l’incorporazione dei dati nei processi operativi aziendali, all’interno di un framework strutturato per la corretta identificazione, monitoraggio e gestione dei rischi legati al clima”