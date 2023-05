Ryanair: ordine di 150 aerei 737 Max di Boeing

Ryanair ha dichiarato di voler acquistare almeno 150 Boeing

737 10 Max con opzioni per altri 150 aerei.

Si tratta del più grande ordine del vettore economico e dell’ultimo accordo di grandi dimensioni del produttore per nuovi aerei, in vista della sostituzione di jet obsoleti e della crescita delle flotte delle compagnie aeree. I 150 aerei ordinati hanno un valore di oltre 20 miliardi di dollari a prezzi di listino, ma in genere le compagnie aeree ricevono sconti significativi per ordini così importanti. Ryanair ha interrotto le trattative per un grosso ordine di Max nel settembre 2021 a causa di una controversia sui prezzi.

L’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato che i nuovi aerei sostituiranno i vecchi 737 della sua flotta.