Azimut: utile netto consolidato adjusted in aumento del 33% nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell’anno, Azimut ha segnato una performance positiva, con un utile netto consolidato adjusted di 127 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi risultati dimostrano la solidità e la resilienza del gruppo finanziario nel contesto economico attuale.

I ricavi consolidati nel periodo in esame hanno raggiunto quota 326 milioni di euro, risultando sostanzialmente in linea con i 327 milioni registrati nel primo trimestre del 2022. L’utile operativo è aumentato dell’11%, passando da 135,3 milioni a 149,6 milioni di euro, mentre il margine operativo si è attestato al 46%, in crescita rispetto al precedente 41%.