Terna: ok al Bilancio 2023-25, Igor De Biasio nuovo Presidente

Igor De Biasio è stato nominato Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 di Terna.

La società ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con un dividendo di 31,44 centesimi di euro per azione per l’intero esercizio, in aumento dell’8% rispetto al 2021. Di questi, 10,61 centesimi di euro sono stati già pagati come acconto a novembre 2022, mentre il saldo di 20,83 centesimi di euro verrà corrisposto a giugno 2023.