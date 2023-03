Rolls-Royce costruirà un reattore nucleare sulla Luna con l’aiuto del Regno Unito

“L’energia nucleare ha il potenziale per aumentare drasticamente la durata delle future missioni lunari e il loro valore scientifico”, afferma la UK Space Agency aggiungendo che Rolls-Royce sta lavorando al programma Micro-Reactor “per sviluppare la tecnologia che fornirà l’energia necessaria agli esseri umani per vivere e lavorare sulla Luna”. L’UKSA fornirà ora 2,9 milioni di sterline (circa 3,52 milioni di dollari) di finanziamenti per il progetto.

