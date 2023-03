Borsa Usa: Nvidia, First Republic, FedEx, chi si è mosso di più nel pre-market

Prima dell’apertura di seduta, nel pre market FedEx ha registrato un aumento delle sue azioni dell’11,6% dopo che i risultati del terzo trimestre fiscale della società hanno superato le aspettative degli analisti. FedEx ha registrato un utile rettificato di 3,41 dollari per azione, superando le previsioni del consenso Refinitiv di 2,73 dollari per azione. La società ha inoltre alzato le previsioni di utile per l’intero anno.

Per Credit Suisse, le azioni della banca svizzera negoziate negli Stati Uniti sono scese del 4,1% durante le contrattazioni pre-mercato. Il titolo dei chip Nvidia

ha guadagnato più del 2%, dopo un upgrade a overweight da parte di Morgan Stanley. La società di Wall Street ha citato i continui benefici derivanti dalla crescente spinta verso l’intelligenza artificiale.

Le azioni della First Republic bank banca sono scese del 13,3% nel premarket. Giovedì, il titolo è salito di quasi il 10% grazie all’accordo di un gruppo di 11 banche, tra cui Bank of America e Goldman Sachs, di depositare 30 miliardi di dollari in First Republic. Le azioni di Zions Bancorp, Comerica e KeyCorp, che sono tra le banche regionali colpite questa settimana, hanno subito un calo rispettivamente del 2,7%, dell’1,3% e dell’1,6%.

Infine, le azioni della società di media Warner Bros Discovery sono salite del 4,2% dopo che Wolfe Research ha portato il rating a outperform. L’azienda prevede che le azioni di Warner Bros Discovery possano registrare un rally di oltre il 40% nei prossimi mesi. Anche Wells Fargo ha portato il titolo a overweight da equal weight.