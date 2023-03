Credit Suisse: nuovo tonfo in Borsa. Nouriel Roubini: “Too big to be saved”

Nuovo tonfo del Credit Suisse che al momento segna una flessione del 10% a Londra.

Il titolo della banca ha iniziato a scendere all’inizio della settimana dopo che la Saudi National Bank ha rivelato che non avrebbe fornito alla banca altra liquidità a causa dei requisiti normativi. La banca è sottoposta a una massiccia revisione strategica volta a ripristinare la stabilità e la redditività dopo una serie di perdite e scandali, ma i mercati dei capitali e le parti interessate non sembrano convinti.

In un’intervista rilasciata a Bloomberg questa settimana, il famoso economista Nouriel Roubini, ha avvertito: “Credit Suisse, secondo alcuni standard, potrebbe essere troppo grande per fallire, ma anche troppo grande per essere salvato”. “Non è chiaro se, a differenza degli Stati Uniti, il sistema federale abbia abbastanza risorse per organizzare un salvataggio, e ciò di cui hanno certamente bisogno è più capitale. La domanda è se riusciranno a ottenere quel capitale o meno, altrimenti possono succedere cose brutte”, ha affermato Roubini all’agenzia.

Al momento il FTSE MIB di Milano segna un calo dello 0,27 a 25.874,78 punti.