Robeco lancia una serie di indici climatici basata su metriche prospettiche

Robeco ha presentato oggi una nuova serie di indici climatici, costituita dal Robeco Developed Low-Carbon Climate Leaders Tilt Equities Index, dal Robeco Developed Paris-Aligned Climate Leaders Tilt Equities Index e dal Robeco Developed Climate Leaders Equities Index. Questa suite di indici è mirata a soddisfare le esigenze di un’ampia base di investitori che si trovano in fasi differenti del loro percorso di investimento climatico.

Gli investitori sono sempre più alla ricerca di indici climatici sofisticati che vadano oltre la riduzione delle emissioni di carbonio passate e incorporino metriche climatiche multidimensionali e prospettiche. In risposta Robeco ha sviluppato negli anni diversi sistemi proprietari avanzati per la gestione degli investimenti climatici, come il Climate Traffic Light per valutare l’allineamento delle imprese con l’Accordo di Parigi, l’SDG Framework per identificare le soluzioni climatiche e il Climate Beta per valutare il rischio di transizione climatica. Queste metriche sono integrate negli indici in misura variabile, a seconda degli obiettivi climatici e dei profili di rischio specifici di ciascun indice.

Il primo indice offre un’alternativa a basso tracking error rispetto a un indice passivo ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è indicato per gli investitori attenti al clima che desiderano mitigare il rischio climatico e sostenere le aziende allineate con l’Accordo di Parigi, cogliendo al contempo un premio azionario.

Il secondo indice è rivolto agli investitori che vogliono soddisfare i requisiti minimi di un Benchmark UE allineato con l’Accordo di Parigi, ma che sono interessati a integrare metriche climatiche prospettiche e che desiderano una maggiore esposizione ai fornitori di soluzioni climatiche.

Il terzo indice si concentra sulle società leader in campo climatico ed è dunque indicato per gli investitori che desiderano far leva sulla transizione climatica investendo in fornitori di soluzioni che dovrebbero porsi alla testa della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

L’integrazione di specifiche preferenze dei clienti in indici personalizzati, con la creazione di soluzioni su misura che rispondono a determinati universi di investimento o obiettivi di decarbonizzazione, è sempre stato un punto di forza del team Robeco Indices. Il team ha elaborato un algoritmo di costruzione degli indici che assicura un turnover relativamente basso e un’elevata liquidità rispetto ad altri fornitori di indici, due aspetti particolarmente importanti soprattutto per gli investitori che provengono da approcci passivi.

Joop Huij, Head of Robeco Indices:

“Siamo entusiasti di lanciare questa nuova serie di indici climatici per offrire agli investitori un approccio più sfumato agli investimenti legati a benchmark climatici rispetto agli indici incentrati sulle emissioni di carbonio. Il nostro approccio alla costruzione degli indici tiene conto del turnover e della liquidità per fornire benchmark altamente investibili. Siamo sempre lieti di dialogare attivamente con i clienti per sviluppare indici personalizzati che siano in linea con i loro obiettivi climatici e finanziari.”

Lucian Peppelenbos, Climate Strategist: