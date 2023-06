Rize ETF, il suo prodotto di punta sulla sostenibilità supera i 50 milioni di AUM

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente popolarità degli ETF che puntano ad investire in società che adottano un approccio consapevole sull’importanza dei cambiamenti climatici, con gli investitori che stanno sempre più cercando di allineare i loro portafogli con le tematiche green.

In questo contesto, Rize ETF, il primo emittente europeo specializzato in ETF tematici, ha annunciato oggi che il Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (Vita), primo ETF in Europa che fornisce esposizione alle 100 aziende con maggiore impatto positivo sull’ambiente, ha raggiunto i 50 milioni di dollari di totale di masse gestite (AUM).

Il fondo è classificato come Articolo 9 della SFDR ed è stato lanciato nel luglio 2021 e attualmente è quotato al London Stock Exchange, alla Deutsche Börse Xetra, su Borsa Italiana e al SIX Swiss Exchange.

Come investe l’ETF

VITA consente di investire in aziende di tutto il mondo che sviluppano e applicano soluzioni innovative per affrontare le sfide climatiche e ambientali più urgenti. Si tratta di società che operano in molteplici settori, dalle risorse idriche ai veicoli elettrici, ma anche energie rinnovabili, idrogeno, efficienza energetica e gestione dei rifiuti, oltre a quelle impegnate nell’economia circolare e in soluzioni naturali che promettono un futuro più verde.

Creato in collaborazione con Sustainable Market Strategies, società di ricerca indipendente su investimenti sostenibili, ESG e politica climatica, VITA è anche la prima strategia di investimento a impatto ambientale allineata ai sei obiettivi definiti dalla Tassonomia UE per le attività sostenibili. Grazie al suo approccio ampio al tema dell’ambiente, VITA, che applica un TER dello 0,55%, è attualmente uno degli ETF SFDR Articolo 9 più performanti del 2023 e tra le società con il miglior rendimento figurano Fluence Energy Inc, Itron Inc e Aris Water Solutions Inc.

“Come investitori tematici a lungo termine, ci concentriamo sui grandi megatrend che hanno una traiettoria di svolgimento in gran parte inevitabile. Investire in società che affrontano la crisi climatica e le grandi sfide ambientali (scarsità di risorse, stress idrico, perdita di biodiversità, ecc.), oltre a rappresentare un investimento finanziariamente saggio e prudente, può anche avere un impatto tangibile sul mondo che ci circonda”, commenta Rahul Bhushan, co-founder e Director di Rize ETF.

“Negli ultimi 12 mesi, i responsabili politici di tutto il mondo hanno implementato quadri per promuovere la transizione climatica e ambientale. Negli Stati Uniti, abbiamo assistito all’approvazione dell’Inflation Reduction Act (IRA) nell’agosto 2022, che ha stanziato 369 miliardi di dollari di spesa per batterie e veicoli elettrici, energia solare ed energia eolica. Nell’UE è stato introdotto un pacchetto simile (da 272 miliardi di dollari) col Green Deal Industrial Plan, per accelerare il percorso verso il Net Zero, promettendo un ambiente normativo semplificato, finanziamenti accelerati e politiche commerciali favorevoli. Molte delle aziende in cui stiamo investendo sono state tra le principali beneficiarie di queste spinte normative, e prevediamo che continueranno a prosperare nel prossimo futuro, conclude Rahul Bhushan.”