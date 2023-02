Risanamento: perdita netta consolidata di 53,8 mln nel 2022

Il Cda della società immobiliare Risanamento ha approvato i risultati del 2022. I dati evidenziano un risultato netto consolidato negativo per 53,8 milioni, che si confronta con una perdita netta di 24,9 milioni dell’esercizio precedente, ascrivibile per la differenza a partite straordinarie non ricorrenti.

La principale di queste partite non ricorrenti si riferisce all’adeguamento del fondo bonifiche per i maggiori costi (in parte sostenuti e in parte ancora da sostenere) per le attività da effettuare anche fuori ambito territoriale rispetto al piano di sviluppo Milano Santa Giulia.

La Posizione finanziaria netta è negativa per 567,4 milioni, rispetto a 522,8 milioni di fine 2021.

Il Patrimonio netto di Gruppo ammonta a 42 milioni (al 31 dicembre 2021 era pari a 95,8 milioni).

La Perdita netta di Risanamento Spa è pari a 59,9 milioni, rispetto al risultato netto negativo per 5,3 milioni dell’esercizio precedente. La perdita di esercizio comporta una riduzione del capitale sociale in misura superiore al terzo del medesimo.