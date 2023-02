Industrie De Nora: ricavi ed Ebitda in forte espansione nel 2022, backlog +44%

Il Cda di Industrie De Nora ha esaminato alcuni dati preliminari al 31 dicembre 2022. I ricavi consolidati superano gli 850 milioni di euro (+38% rispetto al 2021), con una crescita principalmente riconducibile ad un incremento dei volumi che riflette una buona esecuzione dei progetti in backlog, sostanzialmente in linea con le previsioni del management in tutti i segmenti di business.

Nel dettaglio, il business Electrode Technologies ha totalizzato ricavi per oltre 470 milioni (+32%), il segmento Water Technologies ha riportato una crescita del 30% a 337 milioni e la divisione Energy Transition ha accelerato il suo sviluppo nel 2022, registrando un incremento di oltre il 300% rispetto al 2021 (ricavi pari a circa 43 milioni, equivalenti al 5% del fatturato di Gruppo).

L’Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2022 è atteso ad oltre Euro 190 milioni, in crescita di circa il 50%, con una marginalità oltre il 22% in aumento di circa 200 punti base rispetto al dato 2021.

Il backlog, in crescita di oltre il 44% rispetto al 31 dicembre 2021, si attesta intorno ai 790 milioni, livello record della storia societaria. Il contributo della divisione Energy Transition è superiore a 190 milioni con una pipeline commerciale di ulteriori progetti attesi in forte crescita.

La posizione finanziari netta al 31 dicembre 2022 mostra disponibilità nette per 48,1 milioni, in miglioramento rispetto ad un indebitamento finanziario netto pari a 188 milioni al 31 dicembre 2021, beneficiando dell’aumento di capitale pari a 200 milioni nell’ambito dell’operazione di quotazione e dopo la distribuzione nel corso del 2022 di 20 milioni di dividendo.