Revolut sotto attacco hacker: accesso ai dati dello 0,16% dei clienti

Revolut sotto attacco hacker. La fintech ha reso noto che una terza parte non autorizzata è riuscita ad ottenere l’accesso ai dettagli di una piccola percentuale (0,16%) dei clienti per un breve periodo di tempo.

Al momento non è noto un eventuale coinvolgimento di clienti italiani nel cyberattacco. “Il denaro dei nostri clienti è al sicuro, come sempre. Tutti i clienti possono continuare a utilizzare normalmente le proprie carte e i conti”. “Prendiamo estremamente sul serio incidenti come questo e vorremmo scusarci sinceramente con tutti i clienti coinvolti, poiché la loro sicurezza e la sicurezza dei loro dati è la nostra massima priorità”, ha aggiunto la società.