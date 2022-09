Avvio di settimana negativo per le Borse europee che tornano a mostrare un certo pessimismo. Ftse Mib a 21.900 punti

Continua la negatività in Borsa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano la prima seduta della settimana in territorio negativo. L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.470 punti con un calo dello 0,86%, mentre il nostro indice Ftse Mib avvia la seduta sotto i 22.000 punti trovandosi in ribasso dell’1%. Debolezza anche sul Dax 30 di Francoforte, in calo dello 0,57% e sul Cac 40 francese che cede lo 0,88%.

Lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni a 226 punti base con un calo dello 0,52%.