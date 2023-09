HANetf: l’ETF sulla transizione energetica supera i $50 mln di AuM

L’European Green Deal UCITS ETF (ticker EUGD), a soli due mesi dal lancio, ha superato i 50 milioni di dollari di masse in gestione, toccando una nuova vetta di 52 milioni al 26 settembre 2023. Lo rivela HANetf, piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, in una nota.

Focus sulla transizione energetica

Quotato sulla Borsa di Londra e sulla Deustche Börse XETRA nel luglio di quest’anno, in associazione con Société Générale, EUGD mira a fornire un’esposizione alle società che dovrebbero beneficiare dell’European Green Deal, una strategia economica di riferimento definita dalla Commissione europea che mira a ridurre i gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e a trasformare l’Europa nel primo continente al mondo a emissioni zero entro il 2050.

Hector McNeil, fondatore e co-CEO di HANetf, ha così commentato:

“Siamo lieti di vedere che il nostro European Green Deal UCITS ETF abbia superato i 50 milioni di AuM in un arco di tempo così breve. Il Green Deal europeo è destinato a trasformare l’Europa nel corso del prossimo decennio e richiederà investimenti significativi. Per questo motivo, ci aspettiamo di assistere a una crescita considerevole tra le società centrali nella transizione energetica.”

European Green Deal, un piano da 1 trilione di dollari

Come ha sottolineato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione tenutosi lo scorso 13 settembre, è necessario un maggior realismo economico per attuare un passaggio dalla fase normativa a quella delle politiche di attuazione dell’l’European Green Deal, un piano che richiederà la mobilitazione di 1 trilione di euro in investimenti sostenibili nel prossimo decennio.

Von der Leyen ha inoltre chiarito che la prossima fase del Green Deal dovrà concentrarsi sulla politica industriale, in particolare su una serie di “dialoghi sulla transizione pulita” da instaurare con i diretti interessati proprio per sostenere l’industria europea.

Oltre a rendere l’Europa il primo continente a livello mondiale ad essere neutrale dal punto di vista climatico, l’accordo dovrebbe creare nuove opportunità per l’innovazione, gli investimenti e l’occupazione. Per questo, tutti i 27 Stati membri dell’UE si sono impegnati a sottoscrivere l’accordo.

I 4 settori chiave selezionati da SG

L’European Green Deal UCITS ETF si rivolge a titoli, selezionati dal dipartimento di ricerca di Société Générale, appartenenti a quattro settori chiave che potrebbero beneficiare di questo accordo: