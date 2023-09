Raposo: Bce potrebbe raggiungere target 2% prima del previsto

Secondo Clara Raposo, vice governatrice della banca centrale portoghese, la Bce potrebbe registrare un ritorno dell’inflazione verso l’obiettivo del 2% prima di quanto attualmente previsto, considerando lo stato fragile dell’economia.

“L’inflazione di base sta finalmente diminuendo. Se l’economia rallenta un po’ di più – ed è possibile – forse ci arriveremo prima di quanto suggeriscano alcune previsioni”, ha dichiarato.

Raposo ha espresso preoccupazione per l’impatto che una domanda estera in calo potrebbe avere su un’economia già in difficoltà, nonostante non sia pessimista sulle prospettive future.

La vice governatrice ha sottolineato l’importanza per la Bce di comprendere esattamente da dove provengono le pressioni sui prezzi e come gli aumenti dei tassi vengono trasmessi all’economia. “Avrei preferito una pausa questa volta,” ha affermato. “I segnali sono tutti qui: l’inflazione core è in calo e quella generale è stata dimezzata, le esportazioni stanno rallentando, la crescita dell’occupazione è anche inferiore e il credito ha decelerato.”

Infine, ha concluso dicendo: “Ciò che mi rende esitante è che non sono sicura di aver visto abbastanza l’impatto degli aumenti precedenti – dobbiamo esaminare molto seriamente il meccanismo di trasmissione.”