Kazaks (Bce) prudente su tagli tassi nella prima metà del 2024

Martins Kazaks, membro del Consiglio direttivo della Bce, ha dichiarato che non è prudente scommettere su un taglio dei tassi di interesse nel primo semestre del 2024.

Secondo il capo della banca centrale lettone, la crescita salariale nell’area euro non ha ancora raggiunto il suo apice e non è chiaro quanto velocemente l’inflazione core si raffredderà. L’ultimo aumento dei tassi, il decimo consecutivo, mette più solidamente la Bce sulla strada per raggiungere il suo obiettivo del 2% nel 2025. Tuttavia, è troppo presto per escludere un altro ritocco.

“Inizieremo a tagliare i tassi quando vedremo che stiamo sistematicamente e significativamente al di sotto del nostro obiettivo. Posso dire chiaramente che le aspettative di un taglio dei tassi in primavera o all’inizio dell’estate non sono davvero in linea con lo scenario macroeconomico che abbiamo”, ha detto Kazaks.

Le proiezioni presentate la scorsa settimana mostrano che l’inflazione nell’area euro impiegherà altri due anni per raggiungere il 2%, anche se le pressioni sui prezzi dovrebbero rallentare drasticamente nei prossimi mesi. L’economia dovrebbe tornare a tassi di crescita trimestrali dello 0,4% nel 2024, dopo essere rimasta stagnante per la maggior parte del 2023. Kazaks ha descritto questa prospettiva come “un atterraggio morbido” in cui la disoccupazione aumenta solo marginalmente. “Il nostro ultimo aumento potrebbe rafforzare questo scenario”.

Dopo l’aumento di giovedì, il tasso di deposito della BCE ora si trova al record del 4%. La Presidente Christine Lagarde ha affermato che una “solida maggioranza” ha sostenuto la mossa che i trader non avevano previsto fino a 48 ore prima della decisione. Da allora, molti dei 26 funzionari della BCE hanno condiviso le loro opinioni su dove dovrebbe andare la politica successiva. Alcuni sostengono che non si può escludere un altro aumento, mentre altri avrebbero preferito mantenere i tassi invariati la scorsa settimana.