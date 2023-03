Quota 103: sul sito Inps la domanda online per la pensione anticipata flessibile

Online sul sito dell’Inps il servizio per fare domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale

dalla legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022) per i lavoratori che entro il 31/12/2023 maturano un’età

anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Lo rende noto lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale ricordando che la pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il 1° agosto 2023.