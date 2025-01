Quantum Computing: prossima rivoluzione tech dopo l’intelligenza artificiale?

Il quant computing la nuova intelligenza artificiale? Negli ultimi mesi, i titoli delle aziende coinvolte nel settore hanno registrato una crescita esponenziale in Borsa grazie ad una tecnologia capace di ridefinire i confini dell’innovazione. I recenti sviluppi economici e tecnologici, e le prospettive per il futuro, hanno attirato l’attenzione di numerosi addetti ai lavori nonché dei principali player del mondo del tech, tra cui IBM sembra essersi già mossa con investimenti particolarmente importanti.

Il quant computing, cos’è e chi sono i principali player

Il quant, o quantum, computing si presenta come una delle potenziali tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo. Questa innovazione tecnologica si basa sui principi della meccanica quantistica, sfruttando i cosiddetti qubit anziché i bit tradizionali per processare calcoli. A differenza dei ‘pc classici che elaborano informazioni in sequenza binaria (0 e 1), quelli quantistici possono gestire più stati contemporaneamente grazie al fenomeno del superposizionamento. Questa caratteristica consente di risolvere problemi estremamente complessi in tempi significativamente ridotti.

Negli ultimi mesi, i titoli legati al quantum computing sono stati protagonisti di una crescita significativa (tra cui Rigetti e Quantum Computing Inc), attirando l’attenzione anche da parte dei grandi player come IBM. Ad esempio, quest’ultima ha stanziato oltre un miliardo di dollari nel 2024 per il quantum computing, con l’obiettivo di raddoppiare il Quantum Volume dei suoi sistemi ogni anno. Inoltre, ha stretto partnership con aziende come ExxonMobil e Mitsubishi per applicazioni quantistiche nei settori energetico e chimico. Le implicazioni nell’economia reale sono enormi e rivolte a svariati settori. Nella logistica, i quant computer possono ottimizzare rotte di trasporto, riducendo costi e emissioni. In finanza, invece, possono elaborare modelli di gestione del rischio più complessi, mentre in medicina accelerano la scoperta di nuovi farmaci attraverso simulazioni molecolari avanzate, e via dicendo.

Sebbene il grado di applicazione di questa nuova tecnologia sia ancora agli albori, il futuro è sicuramente dei più rosei visto l’elevato potenziale e l’alto grado di applicabilità ai diversi contesti. Secondo le proiezioni, il mercato globale del quantum computing raggiungerà i $ 125 miliardi entro il 2030, con un CAGR superiore al 25%. Tuttavia, la tecnologia deve ancora superare ostacoli significativi, come la scalabilità dei qubit e la riduzione della cosiddetta decoerenza quantistica.

Il quantum computing rappresenta quindi una delle frontiere da monitorare in ambito tecnologico. Nonostante sia ancora agli inizi, il settore è già un motore di innovazione, attrazione di investimenti e trasformazione economica in attesa di una sua espansione sul fronte commerciale. Sarà questo il settore che affiancherà l’intelligenza artificiale nel prossimo futuro?

Outlook grafico del titolo IBM

Per comprendere dove questo settore possa puntare un benchmark di mercato potrebbe essere il titolo di IBM, visti gli sforzi impiegati dal gigante tecnologico in questa nuova tecnologia. Dopo un 2024 aperto sulle montagne russe, IBM ha concluso l’anno riportando un +36% circa, raggiungendo nuovi massimi storici sul livello di $ 239,35.

Il grafico parla di un asset in forte risveglio e ricco di spunti operativi che potrebbero aiutare gli addetti ai lavori per comprendere la destinazione e la proiezione dei prossimi livelli. Il titolo di IBM ha avviato uno sprint che, nonostante una frenata tra ottobre e novembre, non si è ancora esaurito. La trendline (in blu) di breve periodo rimane infatti intatta e gli approcci tentati sono al momento stati sempre rigettati.

Attualmente il prezzo risulta intrappolato in un range di un canale discendente che potrebbe apparire come potenziale pattern di continuazione nelle vesti di bullish flag. Il tentativo di rottura nella seduta del 3 gennaio dovrà tuttavia essere successivamente confermato e, qualora si verificasse, lo scenario più probabile suggerirebbe una ripresa del rally cominciato con i minimi di novembre. Quest’ultimo ha infatti avuto origine a seguito della configurazione di un doppio minimo che ha seguito il precedente sprint e che ha già avuto modo di raggiungere il suo target price in area $ 230.

A sostegno dello scenario in ripresa si cercano riscontri anche sul RSI a 14 periodi sul cui grafico si registra il tentativo di rottura della prima resistenza statica (in viola) così da rientrare al di sopra del limite del supporto dinamico (in verde) precedentemente violato. Nel caso in cui questo segnale venisse convalidato, potremmo assistere ad un tentativo di rompere al rialzo anche la bullish flag sul grafico dei prezzi. Qualora lo scenario si confermasse al rialzo il primo target è al di sopra la resistenza segnata dal POC del volume profile in area $ 232, per poi proiettare il prezzo al rialzo della stessa distanza verticale del movimento che ha preceduto il pattern di continuazione, in area $ 260.