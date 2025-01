Non più Fang e Magnifici 7, arriva Batmmaan con gli 8 titoli padroni di Wall Street

Il 2024 si è concluso con una importante novità nel gotha delle mega cap statunitensi. Broadcom azienda leader nelle infrastrutture software per l’AI; è entra a far parte del “Trillion Dollar Club”, il club dei giganti della tecnologia da oltre 1.000 miliardi di market cap.

Se vuoi aggiornamenti su Big Tech USA, Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Dai Fang a oggi: gli acronimi che racchiudono le stelle tech di Wall Street

Questo ha portato a rivedere nuovamente i vari acronimi che negli anni si sono susseguiti per indicare le eccellenze tech di Wall Street. A un decennio fa risale l’acronimo FANG (Facebook, Apple, Netflix e Google) poi divenuto Faang con l’aggiunta di Amazon. Sicuramente un modo popolare per raggruppare i titoli tecnologici più performanti e che hanno portato anche alla creazione di indici che si rifanno a questi titoli. Il Nyse Fang+ index oltre ai cinque titoli Faang principali, include altri cinque titoli tecnologici che attualmente sono Google, CrowdStrike, Nvidia, ServiceNow e Broadcom. Negli ultimi 12 mesi l’indice Fang+, che è equiponderato (tutti e 10 i titoli pesano lo stesso) è balzato del 53%, andando a velocità doppia rispetto a S&P 500 e Nasdaq.

Negli ultimi due anni ha invece preso piede la dicitura “Magnifici Sette“, che sta a indicare le sette mega cap di Wall Street (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla), tutte in un modo o nell’altro attive nel campo dell’intelligenza artificiale.

Il boom di Broadcom porta in dote una nuova sigla

A dicembre, prima del boom di Broadcom che in due sole sedute dopo la pubblicazione dei conti trimestrali ha guadagnato il 42% superando i 1.000 miliardi di market cap, in un articolo di David Crowther su Sherwood News, fondatore ed editore di Chartr, è stato coniato per la prima volta il termine BATMMAAN che racchiude: Broadcom, Apple, Tesla, Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com, Alphabet e Nvidia. In altre parole, i Magnifici Sette più Broadcom.

Il boom di Broadcom del mese scorso è stato bollato da molti come il “momento Nvidia” di Broadcom, in riferimento al 2023, quando i risultati esplosivi di quest’ultima avevano spinto alle stelle il titolo. E proprio nel momento di massimo splendore di Broadcom a soffrire è stato proprio il titolo Nvidia, che è arrivato a cedere il 10% dai massimi perdendo in parte appeal agli occhi degli investitori retail sempre alla ricerca di nuove storie di successo.

Broadcom è finita anche nel radar degli hedge fund. Secondo un’analisi delle partecipazioni mensili di Your Weekend Reading il produttore di software per semiconduttori è al n. 8 tra le migliori posizioni azionarie di 338 hedge fund al 16 dicembre (a inizio anno non era nemmeno nella lista).

Nvidia rimane la stella più brillante

Nel 2024 Nvidia è stata comunque la regina tra i titoli BATMMAAN con +163%, seguita da Broadcom a +115%, Tesla a +93%, Meta a +75%, Amazon.com a +53%, Alphabet a +39%, Apple a +31% e ultima Microsoft a +20% (che tra l’altro è la prima partecipazione tra gli hedge fund).

I giganti tech sono sempre tra i preferiti per il nuovo anno: stando all’ultima indagine sui gestori di fondi di Bank of America di dicembre ha riportato che il “long” sui titoli dei Magnifici Sette è ancora la chiamata più affollata.

La lista delle 10 perle tech stilata da Wedbush

Per quest’anno gli analisti di Wedbush ritengono che i titoli tecnologici in generale saliranno del 25% con Wall Street che digerirà ulteriormente una ragnatela meno regolamentata con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e iniziative di intelligenza artificiale più forti. E stima oltre 2 trilioni di dollari di capex di intelligenza artificiale incrementale nei prossimi 3 anni.

Wedbush non esclude alcuni momenti di tensione nel corso del 2025, ad esempio sulla scia delle preoccupazioni legate all’operato della Fed e al poker sui dazi cinesi, ma questo “creerà le opportunità di possedere il tema tecnologico e i nomi chiave che sono stati il ​​nostro principale manuale di investimento tecnologico negli ultimi 2 anni”.

I 10 vincitori tecnologici per la rivoluzione AI nel 2025 secon do Wedbush sono:

1. Nvidia

2. Microsoft

3. Palantir

4. Tesla

5. Google

6. Apple

7. MongoDB

8. Pegasystems

9. Snowflake

10. Salesforce

In particolare la casa d’affari ritiene sia giunto il momento per i titoli software di entrare nell’AI Party in quanto “i casi d’uso stanno esplodendo, la fase di consumo aziendale è davanti a noi a partire dal 2025, il lancio di modelli LLM in generale e la vera adozione dell’AI generativa saranno un importante catalizzatore per il settore software e i principali attori trarranno vantaggio da questa quarta rivoluzione industriale. I due migliori titoli software legati alla rivoluzione AI secondo Wedbush sono Palantir e Salesforce.