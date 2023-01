Qonto si rafforza attraverso l’integrazione con Penta per soddisfare le esigenze dei propri clienti attuali e futuri

Nella giornata di oggi Qonto, la soluzione di business finance management leader in Europa, ha annunciato la roadmap per l’integrazione di Penta, la principale soluzione digitale di business finance tedesca rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) e liberi professionisti, acquisita nello scorso mese di luglio 2022.

Il piano per completare l’integrazione di Penta porterà alla nascita di un team di lavoro unificato, una sola piattaforma e un unico brand. La completa integrazione di Penta in Germania, che dovrebbe essere portata a termine entro la fine del 2023, è una tappa fondamentale nel percorso verso la redditività di Qonto. L’annuncio arriva a un anno esatto di distanza dal round di finanziamento record del gennaio 2022.

Tutti i clienti Penta saranno integrati sulla piattaforma di Qonto entro la fine del 2023. Progressivamente, infatti, tutti i clienti Penta esistenti saranno invitati a trasferire i propri account e beneficiare così della soluzione completa di gestione finanziaria aziendale di Qonto.

In qualità di istituto di pagamento regolamentato, Qonto è autorizzata e supervisionata in Francia dall’Autorità di vigilanza prudenziale sui mercati bancari, finanziari e assicurativi (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution o ACPR) e dalle autorità di competenza dei Paesi europei in cui opera.

Qonto opererà esclusivamente con il proprio marchio in tutti i mercati. A partire da oggi Penta prenderà il nome di “Penta by Qonto”. Nel medio termine, Qonto opererà esclusivamente tramite il brand Qonto in Germania, così come in tutti i mercati europei in cui opera. Con Qonto, le PMI e i liberi professionisti possono gestire facilmente le proprie finanze aziendali, dalle attività bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità, fino alla gestione delle spese.