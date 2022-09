Pozzi Milano: chiude il primo semestre 2022 con un aumento del 12% dei ricavi

A Piazza Affari rimbalza Pozzi Milano, titolo quotato sull’Euronext Growth Milan e attivo nel settore della moda da tavola, che al momento si trova in rialzo del 5,15% trovandosi così a quota 1 euro. Gli acquisti di oggi arrivano in scia alla presentazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022. In particolare, il gruppo ha chiuso il primo semestre del 2022 con un aumento del 12% dei ricavi che si sono attestati a 8,56 milioni di euro, mentre è cresciuto del 36,17% l’Ebitda che è risultato essere 0,63 milioni di euro. La società ha chiuso il periodo con un risultato netto di periodo positivo per 0,41 milioni di euro, con un aumento del 53,5%.