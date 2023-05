Poste Italiane: approvato bilancio 2022, dividendo e nomina nuovo CdA

L’assemblea degli azionisti di Poste Italiane ha recentemente approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, con la decisione di distribuire un dividendo complessivo per l’intero esercizio 2022 di 0,650 euro per azione. Il saldo del dividendo, pari a 0,440 euro per azione, terrà conto dell’acconto di 0,210 euro per azione già erogato nel novembre 2022. Il saldo verrà messo in pagamento il 21 giugno 2023, al lordo delle ritenute di legge previste, dopo lo stacco della cedola n. 12 in data 19 giugno 2023 e la record date fissata al 20 giugno 2023.