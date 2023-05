Auto elettriche: altro trimestre in perdita per le startup USA

Earning season in arrivo per le startup statunitensi del settore dei veicoli elettrici che dovrebbero registrare un altro trimestre di diminuzione delle riserve di liquidità, mettendo sotto pressione un gruppo di aziende che stanno lottando per aumentare la produzione e hanno poche possibilità di finanziamento in un’economia turbolenta.

Secondo Visible Alpha, oggi Lucid Group rivelerà i risultati del primo trimestre del gruppo e prevede che la società riporterà un calo sequenziale del 36% delle riserve di liquidità.

Rivian Automotive, invece, probabilmente martedì comunicherà che il suo saldo di cassa è sceso del 6,8% a 10,78 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente, secondo una stima di Visible Alpha.

Infine Fisker Inc e Nikola, che martedì presenteranno gli utili, dovrebbero vedere le loro riserve di liquidità ridursi rispettivamente del 5% e del 15%.