Poste Italiane alza guidance dopo i risultati semestrali

Poste Italiane ha diffuso i risultati al 30 giugno 2025, che mostrano ricavi da record nel semestre, pari a 6,5 miliardi (+5% a/a ), grazie al contributo di tutte le aree di business. Anche la redditività ha raggiunto livelli mai toccati prima, con un Ebit adjusted pari a 1,7 miliardi (+12%) e un utile netto di 1,2 miliardi (+14%).

Nel solo secondo trimestre, i ricavi si sono attestati a 3,26 miliardi (+4,5% a/a), rispetto a 3,2 miliardi mediamente previsti dagli analisti. l’Ebit adjusted è aumentato del 10% a 864 milioni, superando nettamente le stime del consensus di Bloomberg (788 milioni), mentre l’utile netto è cresciuto del 9% a 572 milioni (vs 539 milioni attesi).

In scia ai risultati, Poste Italiane ha alzato la guidance per il 2025, prevedendo ora un Ebitd adjusted di 3,2 miliardi (vs 3,1 precedenti) e un utile netto di 2,2 miliardi (vs 2,1 precedenti), con una maggiore remunerazione per gli azionisti in linea con la politica dei dividendi (confermata) basata su un payout ratio.