Bce, prestiti in lieve aumento ma domanda imprese resta debole

L’indagine della Bce sui prestiti bancari mostra condizioni sostanzialmente stabili nel settore creditizio. La domanda di prestiti è stata supportata dal calo dei tassi di interesse, che ha compensato le incertezze globali e le tensioni commerciali.

Il sondaggio sulla concessione di prestiti bancari dell’Eurotower ha mostrato un “lieve aumento netto” della domanda di prestiti nel secondo trimestre, che però è rimasta complessivamente “debole”.

Nel dettaglio, gli standard di credito per i prestiti alle imprese sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre si sono leggermente inaspriti per i mutui immobiliari e, più marcatamente, per il credito al consumo.