Bper: S&P Global Ratings conferma i rating

BPER Banca ha annunciato che S&P Global Ratings ha mantenuto invariati i suoi rating di credito di lungo e breve termine, rispettivamente a “BBB/A-2”, e ha deciso di non modificare l’outlook “stabile” della banca. Questo risultato riflette la solidità finanziaria e la strategia di crescita di BPER, nonché la prevista integrazione di Banca Popolare di Sondrio (BPS) nel suo percorso aziendale.

L’agenzia di rating internazionale prevede che l’incorporazione di BPS in BPER sarà completata entro i prossimi 12 mesi. Questo movimento è considerato un punto di forza per BPER, poiché dovrebbe espandere significativamente la sua presenza sul mercato e sostenere le sue ambizioni di crescita. Tuttavia, S&P evidenzia anche che mantenere i clienti e il valore del marchio di BPS rappresenterà una sfida importante per la banca nel processo di integrazione.