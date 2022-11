POS UNICO, un solo device per tutte le transazioni: il nuovo servizio di Worldline e FastPoint

Destinato ai merchant e alle società emittenti di buoni pasto elettronici, POS UnicO è un nuovo servizio messo a punto da Worldline e FastPoint. Grazie ad un unico dispositivo POS Evoluto, POS UnicO consentirà di gestire tutti i tipi di transazione, inclusi i pagamenti con voucher elettronici e cartacei e quelli effettuati con carte di pagamento bancarie.

Un’importante rivoluzione per costi e gestione delle transazioni per il settore Horeca e non solo.

La tecnologia del POS UnicO è stata studiata in ottemperanza all’Art. 40 bis del Decreto Semplificazioni del 14 settembre 2020: “Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici”.

Una soluzione realizzata per un mercato che, secondo Anseb (Associazione Nazionale delle Società Emettritrici di Buoni pasto), ha raggiunto un giro d’affari di circa 3,2 miliardi di euro annui. Un dato in forte crescita che offre la possibilità alle aziende di eliminare costi legati all’erogazione del servizio mensa accedendo alle esenzioni fiscali e contributive. Ad oggi, sul totale nazionale dei lavoratori occupati a tempo pieno, 2,4 milioni (il 16%) dichiara di godere di questo servizio di Welfare.