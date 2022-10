Portobello e UniCredit: finanziamento di 9,5 milioni di euro

Portobello ha sottoscritto un accordo di finanziamento per complessivi 9,5 milioni di euro con UniCredit.

L’operazione, come si legge in una nota, è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali di Portobello nel settore retail per l’apertura di nuovi store in tutta Italia. Il finanziamento, a tasso variabile e coperto da garanzia SACE “SupportItalia”, ha un importo di euro 9,5 milioni, una durata di 7 anni con scadenza 30/09/2029 e un piano di rimborso su base trimestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 24 mesi.