Piquadro chiude bilancio 2023 con fatturato in crescita

Piquadro in crescita nel 2023 Piquadro, la nota società attiva nella creazione, produzione e vendita di articoli di pelletteria e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2023 con un fatturato di 175,6 milioni di euro. Questo dato rappresenta un incremento del 17,5% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.

I ricavi del marchio Piquadro hanno raggiunto i 76,2 milioni di euro, in aumento del 18,7%. The Bridge ha registrato un fatturato di 31 milioni di euro, con una crescita del 23,4%, mentre Maison Lancel ha visto i propri ricavi salire a 68,3 milioni di euro (+13,7%). L’EBITDA si è attestato a 27,7 milioni di euro, con un incremento di 2,4 milioni rispetto ai 25,3 milioni al 31 marzo 2022. L’EBITDA adjusted è stato di 15,4 milioni di euro, in crescita del 27,4%.

L’utile netto consolidato di Piquadro per il 2023 è stato di 6,5 milioni di euro, mostrando una crescita di oltre il 46% rispetto ai 4,4 milioni di euro registrati al 31 marzo 2022. La Posizione Finanziaria Netta adjusted è risultata positiva, pari a circa 22,8 milioni di euro, in confronto al dato positivo di 20,2 milioni di euro della posizione finanziaria netta adjusted del 31 marzo 2022.