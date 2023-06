Antin offre 866 milioni di euro per acquisire Opdenergy

Antin Infrastructure Partners, rinomata società di private equity specializzata in infrastrutture e con oltre 30 miliardi di euro di masse gestite, ha presentato un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria per l’acquisizione totale delle azioni di Opdenergy, azienda leader nello sviluppo e nella produzione indipendente di energia rinnovabile verticalmente integrata.

Gli azionisti di Opdenergy riceveranno un’offerta di 5,85 euro per azione in contanti, portando il valore della transazione a 866 milioni di euro. Il prezzo proposto offre un premio del 46% rispetto all’ultimo prezzo prima dell’annuncio, del 42% sul prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi e del 23% in confronto al prezzo dell’IPO.