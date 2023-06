Piazza Affari sopra la parità in avvio

Apertura in lieve rialzo per le borse europee, in una giornata che si prevede relativamente tranquilla in vista delle riunioni delle banche centrali di questa settimana. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,3% a 27.250 punti, con acquisti soprattutto su Prysmian (+1,3%), Stellantis (+1,2%) e Campari (+1,15%).

In coda al listino principale Telecom Italia (-1,7%), dopo aver ricevuto due nuove offerte per la rete che verranno esaminate il 19 e il 22 giugno. Deboli anche Saipem (-1,6%) e (-0,9%).

Giornata povera di appuntamenti macroeconomici, in attesa dei dati di domani sull’inflazione al consumo degli Usa. Sempre domani, prenderà il via il meeting della Fed, che dovrebbe mettere momentaneamente in pausa i rialzi dei tassi. Il Fomc annuncerà la sua decisione mercoledì, mentre giovedì si riunirà la Bce, dalla quale si prevede una nuova stretta da 25 punti base.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 172 punti base, con il decennale italiano pressoché invariato al 4,11%. Tra le materie prime, il petrolio (Brent) scende sotto i 74 dollari al barile, in scia alle persistenti preoccupazioni sulle prospettive della domanda, dopo che Goldman Sachs ha nuovamente tagliato le stime sui prezzi. Sul Forex, l’euro/dollaro rimane a 1,075.