Borse europee aprono in rialzo, focus su riunioni Fed e Bce

Nella settimana delle riunioni delle banche centrali, la seduta si apre in rialzo per le principali Borse europee. Segno positivo per il Dax che avanza dello 0,6%, ma anche il Ftse 100 e il Cac40 che sono in rialzo rispettivamente dello 0,36% e dello 0,6% circa.

Gli operatori sono concentrati sulle indicazioni che arriveranno prima dalla Fed (mercoledì sera) e il giorno seguente dalle Bce. Le attese sono di rialzo dei tassi di 25pb per l’istituto guidato da Lagarde, con focus soprattutto su forward guidance e previsioni.