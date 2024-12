Piazza Affari sopra la parità aspettando i nonfarm payrolls, bene Moncler

Apertura prudente per le borse europee, nel giorno del rapporto sul mercato del lavoro statunitense. A Piazza Affari, Ftse Mib sopra la parità (+0,3%) in area 34.750 punti, con Moncler (+3%) in luce dopo l’upgrade a buy di Goldman Sachs, con target price stabile a 58,7 euro. Recupera terreno Stellantis (+1,9%), debole invece Stm (-0,9%).

Riflettori puntati sul job report americano in uscita oggi pomeriggio, da cui si prevedono 220 mila nonfarm payrolls e un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%. I dati verranno monitorati con attenzione dalla Fed per definire il ritmo dei prossimi tagli dei tassi. Nei giorni scorsi, il presidente Jerome Powell ha ribadito la forza dell’economia statunitense, sostenendo un approccio prudente nell’allentamento monetario.

In programma anche l’indice sulla fiducia dei consumatori stilato dall’Università del Michigan e i discorsi di diversi esponenti della banca centrale americana.

In Europa, focus sulla lettura finale del Pil del terzo trimestre della zona euro. In uscita anche le vendite al dettaglio dell’Italia, dopo i dati deboli sulla produzione industriale tedesca (-1% a ottobre, -4,5% su base annua).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund viaggia intorno ai 110 punti base, con il decennale italiano al 3,2% e il benchmark tedesco al 2,10%.

Fra le materie prime il petrolio Brent rimane a 72,3 dollari al barile all’indomani della riunione dell’Opec+, che ha deciso di rinviare di tre mesi la rimozione dei tagli. L’aumento della produzione è quindi posticipato ad aprile e avverrà ad un ritmo inferiore a quello inizialmente proposto. L’oro continua a muoversi in area 2.640 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro sale a 1,057 mentre il dollaro/yen oscilla in area 150. Fra le criptovalute, il Bitcoin torna sotto i 100.000 dollari dopo i nuovi record di ieri.